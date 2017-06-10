Сильный ливень подтопил часть Симферополя

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20−25 метров в секунду.

«Пока информации о серьезных происшествиях не поступало. Есть места подтопления, это несколько улиц и частный сектор. Вода уже спала. Улицы практически все свободны», — сказал Овдиенко.

При этом вице-мэр подчеркнул, что большое скопление воды также образовалось на площади перед железнодорожным вокзалом из-за отсутствия там эффективной системы ливневок.

«Вокзал в целом подтапливает постоянно, но с учетом того, что дождь прошел интенсивный, сегодня его подтопило сильно. Вода уже спала. Троллейбус там один попал в зону сильного подтопления, но был эвакуирован вместе с пассажирами своевременно», — подчеркнул Овдиенко.

По его словам, дежурные службы продолжают бороться с последствиями непогоды, в том числе расчищая некоторые дороги от намытого гравия и откачивая воду из подвалов домов.