СМИ сообщили о гибели троих детей на железной дороге в Приморье

По словам собеседника агентства, инцидент произошел на перегоне Надеждинская-Совхозная Дальневосточной. Одному ребенку удалось выжить — он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, отметил источник.
Собеседник добавил, что произошедшее не повлияло на железнодорожное сообщение. В данный момент на месте случившегося проводятся следственные мероприятия.
В конце апреля в Тверской области «Сапсан» сбил женщину. Как сообщали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), инцидент произошел около 18:00 мск неподалеку от станции Редкино на участке Москва — Тверь.