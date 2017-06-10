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16:54 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о гибели троих детей на железной дороге в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края локомотив сбил четверых детей на железнодорожном перегоне. В результате случившегося трое из них погибли, сообщили «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.

​По словам собеседника агентства, инцидент произошел на перегоне Надеждинская-Совхозная Дальневосточной. Одному ребенку удалось выжить — он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, отметил источник.

Собеседник добавил, что произошедшее не повлияло на железнодорожное сообщение. В данный момент на месте случившегося проводятся следственные мероприятия.

В конце апреля в Тверской области «Сапсан» сбил женщину. Как сообщали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), инцидент произошел около 18:00 мск неподалеку от станции Редкино на участке Москва — Тверь.

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