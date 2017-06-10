СМИ сообщили о гибели троих детей на железной дороге в Приморье

​По словам собеседника агентства, инцидент произошел на перегоне Надеждинская-Совхозная Дальневосточной. Одному ребенку удалось выжить — он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, отметил источник.

Собеседник добавил, что произошедшее не повлияло на железнодорожное сообщение. В данный момент на месте случившегося проводятся следственные мероприятия.