В Казани американский внедорожник врезался в припаркованный «Опель» и перевернулся

По предварительным данным, водитель «Линкольна» не справился с управлением и врезался в припаркованный Opel, после чего перевернулся на бок. К счастью, ни водитель ни пассажиры не получили травм.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, кто из парней, находившихся в салоне, управлял внедорожником. Сами они в этом признаваться не хотели.

Хозяин американского вездехода рассказал, что в этот вечер выпил, поэтому за руль посадил трезвого приятеля, который, якобы, из-за своей невнимательности не смог совладать с большой машиной.

Поначалу люди не могли самостоятельно выбраться из перевернутой иномарки. Помогли очевидцы, которые вытащили всех из салона.