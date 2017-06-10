В Казани американский внедорожник врезался в припаркованный «Опель» и перевернулся
Авария произошла вчера вечером на улице Межлаука, сообщает телеканал «Эфир-24».
Авария произошла вчера вечером на улице Межлаука, сообщает телеканал «Эфир-24».
По предварительным данным, водитель «Линкольна» не справился с управлением и врезался в припаркованный Opel, после чего перевернулся на бок. К счастью, ни водитель ни пассажиры не получили травм.
Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, кто из парней, находившихся в салоне, управлял внедорожником. Сами они в этом признаваться не хотели.
Хозяин американского вездехода рассказал, что в этот вечер выпил, поэтому за руль посадил трезвого приятеля, который, якобы,
Поначалу люди не могли самостоятельно выбраться из перевернутой иномарки. Помогли очевидцы, которые вытащили всех из салона.