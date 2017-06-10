В Свердловской области к поискам пропавшего мальчика привлекли беспилотник

Как ранее сообщало свердловское ГУМВД, утром в субботу на берегу Рефтинского водохранилища пропал четырехлетний ребенок. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути мальчик захотел вернуться к матери и мужчина отпустил его. С тех пор малыша не видели.

«В район поиска доставлен беспилотный летательный аппарат МЧС. Специалисты … с помощью беспилотника обследуют лесные и открытые участки местности. Беспилотник позволяет в режиме онлайн транслировать картинку местности с высоты до 500 метров», — уточняет ведомство.

По информации управления, в поисках ребенка участвуют более 50 спасателей, а также полицейские и волонтеры.