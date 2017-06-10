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18:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В хуторе Гуляй-Борисовка ограбили отделение банка

Преступники похитили у кассира 90 тысяч рублей.

В Ростовской области трое неизвестных ограбили отделение банка. ЧП произошло в хуторе Гуляй Борисовка Зерноградского района. По данным областной прокуратуры, 7 июня текущего года трое подозреваемых вошли в отделение банка, где, угрожая оружием кассиру, похитили более 90 тысяч рублей.

Все это произошло в дневное время, после содеянного преступники скрылись в неизвестном направлении. В отношении подозреваемых в ограблении возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия опасного, для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

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