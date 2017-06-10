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18:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске Nissan протаранил BMW и врезался в столб

Авария случилась 10 июня примерно в 13.30 на пересечении улиц Есенина и Слободской. Об этом рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Предварительно, 26-летний водитель Nissan ехал по улице Есенина со стороны проспекта Дзержинского.

Поворачивая налево на улицу Слободскую, он отвлекся и не заметил встречный BMW. Произошло столкновение. От удара Nissan отбросило в металлическую опору светофора.

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