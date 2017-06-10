В Минске Nissan протаранил BMW и врезался в столб
Авария случилась 10 июня примерно в 13.30 на пересечении улиц Есенина и Слободской. Об этом рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
Авария случилась 10 июня примерно в 13.30 на пересечении улиц Есенина и Слободской. Об этом рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
Предварительно, 26-летний водитель Nissan ехал по улице Есенина со стороны проспекта Дзержинского.
Поворачивая налево на улицу Слободскую, он отвлекся и не заметил встречный BMW. Произошло столкновение. От удара Nissan отбросило в металлическую опору светофора.