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18:23 (мск), источник: Интерфакс

В подмосковном поселке Кратово при стрельбе погиб один человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Количество раненых возросло до трех, еще один человек — скончался», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают штурм дома.

Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что мужчина забаррикадировался в частном доме в Подмосковье, открыл огонь по людям и поджег соседний дом.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

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