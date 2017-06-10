В подмосковном поселке Кратово при стрельбе погиб один человек
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
«Количество раненых возросло до трех, еще один человек — скончался», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают штурм дома.
Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что мужчина забаррикадировался в частном доме в Подмосковье, открыл огонь по людям и поджег соседний дом.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.