В подмосковном поселке Кратово при стрельбе погиб один человек

«Количество раненых возросло до трех, еще один человек — скончался», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают штурм дома.

Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что мужчина забаррикадировался в частном доме в Подмосковье, открыл огонь по людям и поджег соседний дом.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.