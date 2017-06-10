Водитель «Пежо» переехал лежавшего на проезжей части мужчину и скрылся

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Водитель совершил наезд, испугался и решил вернуться в город, после чего оставил автомобиль на привокзальной площади, сообщили в субботу в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно поздно вечером ехал за рулем «Пежо» на работу в ночную смену. Недалеко от железнодорожного переезда станции Аульс он заметил перед собой преграду для движения. Мужчина крутил руль в разные стороны, однако не смог избежать наезда на не обозначенного световозвращающими элементами человека. В результате 24-летний сельчанин скончался. По предварительным данным, до наезда он лежал на проезжей части.

Водитель скрылся с места ДТП, оставил «Пежо» у вокзала, а до работы добрался на такси. Сотрудники ГАИ предположили, что наезд мог совершить кто-то из работников находящихся неподалеку от места наезда предприятий.

В итоге милиционеры вышли на опоздавшего на смену. Мужчине ничего не оставалось, как сознаться.