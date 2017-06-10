Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье

«На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека», — сказал источник. Полицейские пока не могут эвакуировать тела.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жертвами стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья стали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Все они госпитализированы с огнестрельными ранениями в Жуковскую городскую больницу.

В СКР подтвердили ранение трех человек при стрельбе в подмосковном Кратово

В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Как рассказали корреспонденту ТАСС очевидцы, стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.

Как передает корреспондент ТАСС, пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома.

В настоящее время бойцы СОБР Росгвардии начали штурм дома. Как передает корреспондент ТАСС, стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты. Место ЧП оцеплено.