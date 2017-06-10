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20:19 (мск), источник: ТАСС

Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье

Еще три человека ранены, передает корреспондент ТАСС.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жертвами стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья стали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека», — сказал источник. Полицейские пока не могут эвакуировать тела.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Все они госпитализированы с огнестрельными ранениями в Жуковскую городскую больницу.

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В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Как рассказали корреспонденту ТАСС очевидцы, стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.

Как передает корреспондент ТАСС, пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома.

В настоящее время бойцы СОБР Росгвардии начали штурм дома. Как передает корреспондент ТАСС, стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты. Место ЧП оцеплено.

Комментарии
10
А Б
Лицо, страдающее психическими расстройствами, никогда не смогло бы получить разрешение на право приобретения и хранения огнестрельного оружия, а если у него были ещё и гранаты, то это говорит о том, что использованное оружие, не говоря уже о гранатах, было либо похищено, либо приобретено незаконно.
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Роман. Загривач.
Проснулся.
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Иван Иванов
Москва-Чикаго-равенство.
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