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19:00 (мск), источник: Интерфакс

В СКР подтвердили ранение трех человек при стрельбе в подмосковном Кратово

Мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по людям.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Три человека получили ранения в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово, сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка Следственного комитета РФ Елена Фокина.

По словам Фокиной, в настоящий момент следователи опрашивают раненых, спецоперация продолжается. Информация об одном погибшем в результате стрельбы пока официально не подтверждается.

В пресс-службе областного главка полиции, в свою очередь, сообщили о нескольких раненых в результате инцидента. «По предварительной информации в поселке Кратово мужчина 1967 г. р. с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, «в результате стрельбы несколько человек получили ранения различной степени, в настоящий момент они госпитализированы».

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.

Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что в Кратово мужчина забаррикадировался в частном доме в Подмосковье, открыл огонь по людям и поджег соседний дом. По данным собеседника агентства, в результате стрельбы погиб один человек и трое были ранены.

По предварительным данным источника, стрелок находится в неадекватном состоянии, однако не уточняется, страдает ли мужчина психическим расстройством.

Комментарии
1
арсений сидоров
Опять инфа только для оперативников-зачем нам -то знать эту чернуху господа журналюги или у вас план ,как можно сильнее запугать население и заморочить голову молодому поколению. Не гуманно как-то работаете.
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