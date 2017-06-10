В СКР подтвердили ранение трех человек при стрельбе в подмосковном Кратово

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Три человека получили ранения в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово, сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка Следственного комитета РФ Елена Фокина.

По словам Фокиной, в настоящий момент следователи опрашивают раненых, спецоперация продолжается. Информация об одном погибшем в результате стрельбы пока официально не подтверждается.