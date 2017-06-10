В СКР подтвердили ранение трех человек при стрельбе в подмосковном Кратово
Мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по людям.
Мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по людям.
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Три человека получили ранения в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово, сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка Следственного комитета РФ Елена Фокина.
По словам Фокиной, в настоящий момент следователи опрашивают раненых, спецоперация продолжается. Информация об одном погибшем в результате стрельбы пока официально не подтверждается.
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Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.
Ранее источник сообщил «Интерфаксу», что в Кратово мужчина забаррикадировался в частном доме в Подмосковье, открыл огонь по людям и поджег соседний дом. По данным собеседника агентства, в результате стрельбы погиб один человек и трое были ранены.
По предварительным данным источника, стрелок находится в неадекватном состоянии, однако не уточняется, страдает ли мужчина психическим расстройством.