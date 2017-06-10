В Сочи прооперировали пострадавшую на эскалаторе девушку
Сегодня, 10 июня, в одном из торговых центров в Сочи девушка, спускаясь на эскалаторе, получила серьезную травму.
Сегодня, 10 июня, в одном из торговых центров в Сочи девушка, спускаясь на эскалаторе, получила серьезную травму.
По словам родственников, ногу девушки начало закручивать в ленту.
Очевидцы вызвали «Скорую помощь». Девушку госпитализировали в травматологическое отделение горбольницы № 9, где и прооперировали. Операция оказалась серьезной, потому что у пострадавшей оказались задеты сухожилия.