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21:03 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи прооперировали пострадавшую на эскалаторе девушку

Сегодня, 10 июня, в одном из торговых центров в Сочи девушка, спускаясь на эскалаторе, получила серьезную травму.

По словам родственников, ногу девушки начало закручивать в ленту.

Очевидцы вызвали «Скорую помощь». Девушку госпитализировали в травматологическое отделение горбольницы № 9, где и прооперировали. Операция оказалась серьезной, потому что у пострадавшей оказались задеты сухожилия.

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