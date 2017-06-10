В Самаре 17-летний подросток ограбил магазин, его добычей стали две рубашки, двое брюк и ветровка

В отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело статье «Грабеж». По данным сотрудников органов внутренних дел, несовершеннолетний злоумышленник причастен к открытому хищению одежды из торговой точки, расположенной на территории Советского района.

Из материалов уголовного дела следует, что его добычей стали 2 рубашки, пара брюк и ветровка. Общая сумма причиненного ущерба представителями магазина была оценена в 7707 рублей. После совершения преступления он выбежал из торговой точки и скрылся в неизвестном направлении.