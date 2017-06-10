Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швейцарии

По данным портала, белый спортивный автомобиль Rimac Concept One телешоу The Grand Tour, соведущим которого в настоящий момент работает Хаммонд, сошел с дороги и загорелся.

В полиции кантона порталу подтвердили, что при аварии пострадал один человек, он был доставлен в больницу вертолетом. Отмечается, что авария произошла на закрытом участке трассы.

Портал отмечает, что съемки The Grand Tour сейчас проходят в Швейцарии.