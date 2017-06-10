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20:36 (мск), источник: РИА Новости

Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швейцарии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после автомобильной аварии, в которую он попал во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен, сообщил портал 20 Minuten со ссылкой на собственные источники.

Источник: AFP 2017

По данным портала, белый спортивный автомобиль Rimac Concept One телешоу The Grand Tour, соведущим которого в настоящий момент работает Хаммонд, сошел с дороги и загорелся.

В полиции кантона порталу подтвердили, что при аварии пострадал один человек, он был доставлен в больницу вертолетом. Отмечается, что авария произошла на закрытом участке трассы.

Портал отмечает, что съемки The Grand Tour сейчас проходят в Швейцарии.

Телепередача Top Gear являлась самой рейтинговой в мире: она транслировалась более чем в 200 странах и установила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей. Ее съемки были приостановлены весной 2015 года из-за инцидента на съемочной площадке между ведущим Джереми Кларксоном и продюсером, произошедшим якобы из-за отсутствия горячей еды. Руководство телерадиовещательной корпорации Би-би-си тогда решило не возобновлять истекавший в конце марта контракт с Кларксоном. Соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй покинули канал вслед за коллегой.

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