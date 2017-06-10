Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кратово, сбежал в лес

«Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.
Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что в результате стрельбы пострадали три человека.
Возбуждено уголовное дело.