Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кратово, сбежал в лес

«Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес», — сказал собеседник агентства.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_5Q2s_WKbFM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что в результате стрельбы пострадали три человека.