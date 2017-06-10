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21:20 (мск), источник: РИА Новости

Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кратово, сбежал в лес

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. «Кратовский стрелок» сбежал из дома, в котором забаррикадировался, силовики прочесывают лес, где он может укрываться, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что в результате стрельбы пострадали три человека.

Возбуждено уголовное дело.

Комментарии
6
Леонид Барковский
Русские не конченные, и не надо ля-ля всяким АБ 9пусть в зеркало чаще глядит). А вот с раздолбайством, особенно в субботу утром, перед усилением к празднику, когда 2/3 личного состава в отгуле, перед усилением к 12 июня - ВОТ с ЭТИМ и надо бороться. На уровне руководства.
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Роман. Загривач.
Так считает мр....зь АБ.
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Роман. Загривач.
Ща АБ разрулит что русские все конченые.
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