Два человека погибли при столкновении катера и яхты у берегов Крыма
Прогулочная яхта «Соларис» и скоростной катер «ТК 0393» столкнулись в акватории Черного моря около Керчи.
Прогулочная яхта «Соларис» и скоростной катер «ТК 0393» столкнулись в акватории Черного моря около Керчи.
В республиканском управлении МЧС сообщили, что по предварительным данным есть пострадавшие. Подробности происшествия пока не уточняются.
На место трагедии выехали
По данным СМИ, в результате аварии 2 человека погибли и 8 пострадали.