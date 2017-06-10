Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Светская Москва: жена Малахова «отплясывала как в последний раз»
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Киев собрался вступать в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Боярская надела платье с прозрачным лифом - СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
14События недели в фотографиях
21:33 (мск), источник: "Российская газета"

Два человека погибли при столкновении катера и яхты у берегов Крыма

Прогулочная яхта «Соларис» и скоростной катер «ТК 0393» столкнулись в акватории Черного моря около Керчи.

В республиканском управлении МЧС сообщили, что по предварительным данным есть пострадавшие. Подробности происшествия пока не уточняются.

На место трагедии выехали пожарно-спасательный отряд и специальный морской отряд Керчи.

По данным СМИ, в результате аварии 2 человека погибли и 8 пострадали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В США умер актер, игравший Бэтмена
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Путин ответил Стоуну на вопрос о желании быть царем
В Москве задержан управляющий директор по инвестициям «Роснано»
Два ключевых советника Терезы Мэй подали в отставку
Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кратово, сбежал в лес
Глава Минтранса отреагировал на «утечку кадров» из авиакомпаний
Нигер отозвал посла из Катара
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь