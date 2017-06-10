Два человека погибли при столкновении катера и яхты у берегов Крыма

В республиканском управлении МЧС сообщили, что по предварительным данным есть пострадавшие. Подробности происшествия пока не уточняются.

На место трагедии выехали пожарно-спасательный отряд и специальный морской отряд Керчи.

По данным СМИ, в результате аварии 2 человека погибли и 8 пострадали.