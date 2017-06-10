ГУМВД сообщает о четырех погибших при стрельбе в Кратово
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Четыре человека, по уточненным данным, погибли в результате стрельбы в подмосковном Кратово, сообщила РИА Новости начальник
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Четыре человека, по уточненным данным, погибли в результате стрельбы в подмосковном Кратово, сообщила РИА Новости начальник
«По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека», — сказала Петрова.
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Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «убийство двух и более лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».