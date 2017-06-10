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22:26 (мск), источник: РИА Новости

ГУМВД сообщает о четырех погибших при стрельбе в Кратово

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Четыре человека, по уточненным данным, погибли в результате стрельбы в подмосковном Кратово, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека», — сказала Петрова.

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В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «убийство двух и более лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Комментарии
2
* Мюнхаузен
Сколько теперь добросовестных охотников, владельцев охотничьего оружия пострадают из-за различных проверок .... А причина - то совсем в другом.... Надо выдавать разрешение на ношение и хранение оружия - психически здоровым людям... На что внимания особого видимо не обращается...
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Александр Моисеев
И штурманули пустой дом!
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