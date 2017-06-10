ГУМВД сообщает о четырех погибших при стрельбе в Кратово

«По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека», — сказала Петрова.

Мужчина, открывший стрельбу по людям в Кратово, сбежал в лес

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «убийство двух и более лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».