Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Это норма: пять мифов о сексе
Порошенко сделал поручение, касающееся закупки топлива у России
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, какими потерями окончился обстрел ЛНР для ВСУ
СМИ узнали зачем в Крым перебросили морскую пехоту
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Шестидневная война
10:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах при пожаре спасены 43 жильца многоэтажки

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на первом этаже многоэтажки на проспекте Мира случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Сообщение о возгорании в подсобном помещении дома № 17б по проспекту Мира поступило в 21.35 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Сильный дым шел на верхние этажи. На место выехали подразделения 15-го отряда Федеральной противопожарной службы. Пожарные приступили к тушению и спасению людей.

Были сформированы звенья газодымозащитной службы. С верхних этажей были выведены 43 жильца.

В 21.55 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 16 человек и 4 единицы техники.

На месте работаю пожарные дознаватели, которые установят причины случившегося.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Заинском районе мужчина самостоятельно потушил пожар и спас лежачую больную
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь