В Набережных Челнах при пожаре спасены 43 жильца многоэтажки

Сообщение о возгорании в подсобном помещении дома № 17б по проспекту Мира поступило в 21.35 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Сильный дым шел на верхние этажи. На место выехали подразделения 15-го отряда Федеральной противопожарной службы. Пожарные приступили к тушению и спасению людей.

Были сформированы звенья газодымозащитной службы. С верхних этажей были выведены 43 жильца.

В 21.55 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 16 человек и 4 единицы техники.

На месте работаю пожарные дознаватели, которые установят причины случившегося.