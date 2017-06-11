В Набережных Челнах при пожаре спасены 43 жильца многоэтажки
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на первом этаже многоэтажки на проспекте Мира случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на первом этаже многоэтажки на проспекте Мира случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о возгорании в подсобном помещении дома № 17б по проспекту Мира поступило в 21.35 на единый номер вызова экстренных служб 112.
Сильный дым шел на верхние этажи. На место выехали подразделения 15-го отряда Федеральной противопожарной службы. Пожарные приступили к тушению и спасению людей.
Были сформированы звенья газодымозащитной службы. С верхних этажей были выведены 43 жильца.
В 21.55 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 16 человек и 4 единицы техники.
На месте работаю пожарные дознаватели, которые установят причины случившегося.