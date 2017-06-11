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00:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

У берегов Крыма столкнулась яхта и скоростной катер, есть пострадавшие

По информации СМИ, в результате столкновения погибли два человека, еще трое получили травмы. На яхте «Соларис» (порт приписки — Керчь) находились восемь человек, в том числе двое детей. На быстроходном катере «ТК 0393», по предварительным данным, были четыре человека.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Крыму в море произошло столкновение прогулочной яхты «Соларис» и скоростного катера «ТК 0393» возле г. Керчь, сообщает МЧС РФ.

«В МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о столкновении прогулочной яхты “Соларис” и скоростного катера “ТК 0393” в акватории Черного моря г. Керчь. По предварительным данным есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

По информации издания «Корреспондент», в результате столкновения погибли два человека, еще трое получили травмы. «Два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, трое госпитализированы в Керченскую городскую больницу. Дети, к счастью, не пострадали», — сообщает издание.

Отмечается, что на яхте «Соларис» (порт приписки — Керчь) находились восемь человек, в том числе двое детей. На быстроходном катере «ТК 0393», по предварительным данным, были четыре человека.

Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым.

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