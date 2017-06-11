Правоохранительные органы ликвидировали «кратовского стрелка»
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый ликвидирован в ходе спецоперации», — сказал собеседник агентства.
В ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «убийство двух и более лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
МВД России подтвердило ликвидацию «кратовского стрелка».
Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек.