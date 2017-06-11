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00:28 (мск), источник: РИА Новости

Правоохранительные органы ликвидировали «кратовского стрелка»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Подозреваемый ликвидирован в ходе спецоперации», — сказал собеседник агентства.

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В ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «убийство двух и более лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

МВД России подтвердило ликвидацию «кратовского стрелка».

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек.

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