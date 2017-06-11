Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Звезды, которые дружат с детства
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Киев собрался вступать в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Боярская надела платье с прозрачным лифом - СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
01:47 (мск), источник: ТАСС

Полиция не считает инцидент с наездом автомобиля на пешеходов в Амстердаме терактом

В результате инцидента пострадали восемь человек, двое из них были госпитализированы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция не считает инцидент с наездом автомобиля на пешеходов, произошедший в субботу вечером недалеко от центрального железнодорожного вокзала Амстердама, терактом. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на заявление органов правопорядка.

Читайте также
В Амстердаме около центрального вокзала автомобиль сбил несколько пешеходов

По его информации, полиция считает, что «нет никаких указаний» на то, что инцидент каким-то образом связан с экстремизмом. В своем Twitter правоохранители сообщили, что «не похоже на то, что (наезд автомобиля на пешеходов — прим. ТАСС) был намеренным», однако отметили, что следствие продолжается.

Как сообщила британская газета Daily Mirror, инцидент произошел 10 июня в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Управлявший машиной допустил наезд на прохожих в зоне, где проезд транспорта запрещен.

В результате пострадали восемь человек: двое из них были госпитализированы, пятерым медицинская помощь была оказана на месте. Ранее сообщилось о пяти травмированных.

Водитель, сбивший пешеходов, был задержан, его допрашивает полиция.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кратовский стрелок ликвидирован в ходе спецоперации МВД и Росгвардии
Правоохранительные органы ликвидировали «кратовского стрелка»
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи
Суд Пакистана вынес смертный приговор за богохульство в соцсети
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь