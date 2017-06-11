Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп унизил Меркель на G7 (видео)
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Киев собрался вступать в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Боярская надела платье с прозрачным лифом - СМИ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Последствия урагана в Москве
03:57 (мск), источник: Интерфакс

Иранские власти заявили о ликвидации организатора терактов в Тегеране

По обвинению в терроризме арестованы более 40 человек.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Власти Ирана в субботу заявили об уничтожении предполагаемого организатора терактов, совершенных террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) на этой неделе.

Читайте также
Число жертв терактов в Тегеране увеличилось до 13 человек

Об этом в эфире государственного телевидения страны заявил министр разведки и национальной безопасности Махмуд Алави, передает The Wall Street Journal.

Алави не раскрыл имя подозреваемого и информацию о его смерти. Он отметил, что разведывательная служба одного из государств-союзников Ирана сотрудничала с властями. Министр также рассказал об аресте 42 или 43 предполагаемых террористов, связанных с этими нападениями.

Утром 7 июня вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. По последним данным, число жертв терактов достигло 17 человек, более 50 получили ранения. Это первые теракты, совершенные на территории Ирана, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В Тегеране заявили, что эти теракты совершили пятеро иранцев, примкнувших к ИГ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Правоохранительные органы ликвидировали «кратовского стрелка»
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи
Суд Пакистана вынес смертный приговор за богохульство в соцсети
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь