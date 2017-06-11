Иранские власти заявили о ликвидации организатора терактов в Тегеране

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Власти Ирана в субботу заявили об уничтожении предполагаемого организатора терактов, совершенных террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) на этой неделе.

Об этом в эфире государственного телевидения страны заявил министр разведки и национальной безопасности Махмуд Алави, передает The Wall Street Journal.

Алави не раскрыл имя подозреваемого и информацию о его смерти. Он отметил, что разведывательная служба одного из государств-союзников Ирана сотрудничала с властями. Министр также рассказал об аресте 42 или 43 предполагаемых террористов, связанных с этими нападениями.

Утром 7 июня вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. По последним данным, число жертв терактов достигло 17 человек, более 50 получили ранения. Это первые теракты, совершенные на территории Ирана, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В Тегеране заявили, что эти теракты совершили пятеро иранцев, примкнувших к ИГ.