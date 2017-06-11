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08:54 (мск), источник: Интерфакс

В Подмосковье ликвидировали «кратовского стрелка». Обобщение

Мужчина забаррикадировался в частном доме в подмосковном поселке Кратово, застрелил четверых человек и ранил шестерых.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Мужчина, открывший огонь по прохожим в поселке Кратово Раменского района Московской области, уничтожен в ходе совместной спецоперации МВД и Росгвардии.

В результате стрельбы четыре человека погибли. Ранены два жителя поселка. Касательные ранения получили четверо сотрудников СОБР по Московской области.

Уголовное дело по статье по статье 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту стрельбы в подмосковном поселке Кратово, сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка Следственного комитета РФ Елена Фокина.

«Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы», — сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Огонь по людям

В субботу вечером мужчина забаррикадировался в частном доме в подмосковном поселке Кратово и открыл огонь по людям, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах региона.

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По его данным, «подмосковный стрелок» ранил мужчину и женщину, а также поджег соседний дом. После этого сотрудники правоохранительных органов начали штурм дома.

«По предварительной информации, мужчина, открывший огонь, находится в неадекватном состоянии», — сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что предварительно была установлена личность преступника — это Игорь Зенков, 1967 года рождения, ранее служивший в одном из подразделений МЧС и уволившийся по выслуге лет. «У него было хобби — он собирал в лесах оружие времен Великой Отечественной войны», — сказал собеседник агентства. По его словам, оружие, из которого он вел огонь из дома, скорее всего, было восстановлено именно из таких находок.

Детали инцидента

Возможно, бытовой конфликт побудил мужчину открыть огонь по прохожим, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«На месте находятся психологи со специальной подготовкой. Удалось предварительно установить, что причиной, подтолкнувшей мужчину на преступление, стала, возможно, ссора в семье или с соседями», — сказал он.

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По предварительным данным, стрелок находится под воздействием стимулирующих веществ. Это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками, — сказал источник.

Другой источник «Интерфакса» также сообщил, что «мужчина страдал психическим расстройством, во время обострений становился буйным и неоднократно затевал конфликты с соседями». По его словам, «стрелок» проходил лечение у психиатров.

«Подмосковному стрелку» удалось скрыться. «Ему удалось выбраться из дома. Он ранен», — сказал собеседник агентства.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили местоположение «кратовского стрелка»: он был блокирован в лесополосе, сдаться отказался.

«Сотрудниками полиции и Росгвардии принимаются меры к его обезвреживанию», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

Спецоперация

В зону проведения спецоперации прибыли глава МВД Владимир Колокольцев и глава областного главка полиции Виктор Пауков.

Тяжелая техника была стянута к месту проведения спецоперации по задержанию «кратовского стрелка»: два бронетранспортера, три бронированных автомобиля «Тигр» и транспорт спецназа.

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Операция по зачистке была осложнена плотной застройкой и темным временем суток, отметил глава МВД. Колокольцев сообщил, что спецоперация, в ходе которой преступник отстреливался на протяжении нескольких часов, проходила на общей территории в 36 соток. По его словам, преступник имел при себе гранаты. «Произошло не менее 14 взрывов», — сказал Колокольцев.

Ирина Волк сообщила, что «кратовский стрелок» оказал активное сопротивление при задержании и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Владимир Колокольцев и командующий войсками Центрального округа Росгвардии Павел Дашков высоко оценили слаженность проведения совместной спецоперации.

Жертвы и пострадавшие

Четыре человека погибли в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово, сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Одна из жертв — женщина 1985 года рождения, раненая во время стрельбы, скончалась в больнице около 19:20 мск, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

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Два человека, раненные во время стрельбы, были госпитализированы в больницы Раменского и Жуковского, сообщил в субботу «Интерфаксу» представитель администрации Раменского района. По его словам, всего в результате стрельбы пострадали три человека, но одна из них, женщина, скончалась в реанимации.

Командующий войсками Центрального округа Росгвардии Павел Дашков сообщил журналистам, что «касательные ранения получили четверо сотрудников СОБР по Московской области. Им ничего не угрожает.

Ровно неделю назад, в ночь на 4 июня, девять человек были застрелены в дачном поселке в Тверской области. Массовое убийство, по данным следствия, совершил москвич Сергей Егоров.

Как сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи установили, что Егоров распивал спиртные напитки в компании дачников в поселке Редкино Конаковского района; поссорившись с компанией, Егоров ушел, но затем вернулся с охотничьим карабином и застрелил девять человек.

Егорову предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Решением суда он арестован.

Комментарии
1
Александр Моисеев
Не сдался всё-таки...
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