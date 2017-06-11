Житель Ангарска стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла через интернет

Полиция Ангарска разбирается в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 31-летний местный житель. Мужчина перечислил злоумышленникам 25 тысяч рублей при покупке мотоцикла на сайте объявлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что хотел приобрести мотоцикл. На популярном интернет-сайте он нашел подходящее объявление о продаже транспортного средства. Автор объявления сообщил, что он является посредником, но предоставил потенциальному покупателю копии всех документов, как на интересующий мотоцикл, так и свой паспорт. Житель Ангарска поверил аферисту и перечислил на указанный им счет 25 тысяч рублей. Позже номер телефона «посредника» стал недоступен, а объявление удалено с сайта.

«Полицейские установили, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован у оператора сотовой связи в Хабаровском крае. Следователи уже направили запросы своим приморским коллегам. Правоохранители сомневаются, что документы, предоставленные “посредником”, принадлежат ему», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция Ангарска напоминает, не стоит доверять незнакомцам в сети. Особенно это касается дорогостоящих покупок в интернете. Не перечисляйте предоплату неизвестным лицам, они могут оказаться мошенниками.