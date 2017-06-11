Житель Ангарска стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла через интернет
Мужчина перечислил аферистам 25 тысяч рублей.
Мужчина перечислил аферистам 25 тысяч рублей.
Полиция Ангарска разбирается в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 31-летний местный житель. Мужчина перечислил злоумышленникам 25 тысяч рублей при покупке мотоцикла на сайте объявлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что хотел приобрести мотоцикл. На популярном
«Полицейские установили, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован у оператора сотовой связи в Хабаровском крае. Следователи уже направили запросы своим приморским коллегам. Правоохранители сомневаются, что документы, предоставленные “посредником”, принадлежат ему», — говорится в сообщении ведомства.
Полиция Ангарска напоминает, не стоит доверять незнакомцам в сети. Особенно это касается дорогостоящих покупок в интернете. Не перечисляйте предоплату неизвестным лицам, они могут оказаться мошенниками.