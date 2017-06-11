Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп Путину: «Не шути со мной!» - СМИ
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Папа уместил жизнь сына в три минуты
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Киев собрался вступать в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Боярская надела платье с прозрачным лифом - СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
09:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Ангарска стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла через интернет

Мужчина перечислил аферистам 25 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полиция Ангарска разбирается в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 31-летний местный житель. Мужчина перечислил злоумышленникам 25 тысяч рублей при покупке мотоцикла на сайте объявлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что хотел приобрести мотоцикл. На популярном интернет-сайте он нашел подходящее объявление о продаже транспортного средства. Автор объявления сообщил, что он является посредником, но предоставил потенциальному покупателю копии всех документов, как на интересующий мотоцикл, так и свой паспорт. Житель Ангарска поверил аферисту и перечислил на указанный им счет 25 тысяч рублей. Позже номер телефона «посредника» стал недоступен, а объявление удалено с сайта.

«Полицейские установили, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован у оператора сотовой связи в Хабаровском крае. Следователи уже направили запросы своим приморским коллегам. Правоохранители сомневаются, что документы, предоставленные “посредником”, принадлежат ему», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция Ангарска напоминает, не стоит доверять незнакомцам в сети. Особенно это касается дорогостоящих покупок в интернете. Не перечисляйте предоплату неизвестным лицам, они могут оказаться мошенниками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ перевез около 18 тысяч пассажиров за полгода
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь