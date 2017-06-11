В Приморье спасатели ищут пропавшего владивостокца
Мужчина отправился на рыбалку.
Мужчина отправился на рыбалку.
10 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой о поиске жителя Владивостока 1976 года рождения, который 10 июня вышел в море на рыбалку в районе бухты Анна (бухта Стрельбище) на надувной лодке и не вернулся в назначенное время, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на
На поиски вышли спасатели Находкинского
С вечера поиск расширен в соседних бухтах в заливе Восток. Поиск результата не дал.
Немногим позже информация была доведена до Владивостокского морского
Сегодня, с 9 часов утра, спасатели Находкинского
Силы и средства: четыре человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство, все от МЧС России, проходящие суда.