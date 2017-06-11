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13:37 (мск), источник: РИА Новости

Родители пропавшего на Урале мальчика прошли проверку на детекторе лжи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11июн — РИА Новости. В Свердловской области продолжаются поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в окрестностях Рефтинского водохранилища, сообщил в воскресенье РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, утром в субботу на берегу Рефтинского водохранилища пропал четырехлетний ребенок. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери и мужчина отпустил его. С тех пор малыша не видели.

«По состоянию на 10.00 (по местному времени) поисковые мероприятия не увенчались успехом. Они продолжались всю ночь, а с 04.00 активизировались. На помощь к полицейским из Екатеринбурга прибыла группа опытных сыщиков угрозыска областного главка под руководством полковника Алексея Искоренкова. Сотрудники завершили работу с детектором лжи. Устройство показало, что родители не причастны к исчезновению мальчика», — сказал Горелых.

Он добавил, что сейчас ведется поиск с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором. Кроме того, к потерявшемуся ребенку обращаются с помощью громкоговорителя.

Как отметил Валерий Горелых, примерно в шести километрах от места операции были обнаружены следы детской обуви, похожие на следы сапог, в которые был обут мальчик.

«Эти следы обрываются возле небольшого болота. Туда направлены водолазы. Также активизированы поиски в ближайших садах», — уточнил Горелых.

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