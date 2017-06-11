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09:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четыре лесных пожара ликвидировали за сутки в Иркутской области

Общая площадь возгораний составила 1,26 тысячи га.

Источник: IrkutskMedia.ru

Два вновь обнаруженных пожара на общей площади 1,2 га в Иркутском и Усть-Кутском районах обнаружено и ликвидировано на землях лесного фонда в Иркутской области накануне, 10 июня. Также потушено два ранее зарегистрированных очага на площади 64 га, оба в Чунском районе. Об этом АИ IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

В локализованном состоянии на утро 10 июня перешли два пожара в Катангском и Качугском районах. Там распространение огня остановлено на площади 165 га, покрытых лесом, и 404 га редколесья. В зоне космического мониторинга на труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находится один пожар в Катангском районе. Его площадь восемь га, покрытых лесом, и 57 га заболоченной местности. Решение о прекращении тушения этого пожара принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

«Для тушения лесных пожаров 9 июня было задействовано 40 человек. Авиационный мониторинг осуществляли четыре самолета и два беспилотных летательных аппарата, общий налет которых составил 14 часов 45 минут», — отметили в пресс-службе.

В пятницу, 9 июня, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 14 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 494 граждан на общую сумму 1,6 млн рублей, возбуждено 277 административных расследований.

По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня чрезвычайный пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Нижнеудинском и Жигаловском районах. Четвертый класс — в Катангском, Киренском, Заларинском, Тайшетском, Усть-Кутском и Аларском районах. III класс — в Чунском, Качугском, Тулунском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском и Осинском районах.

Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

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