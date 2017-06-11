Четыре лесных пожара ликвидировали за сутки в Иркутской области
Общая площадь возгораний составила 1,26 тысячи га.
Общая площадь возгораний составила 1,26 тысячи га.
Два вновь обнаруженных пожара на общей площади 1,2 га в Иркутском и
В локализованном состоянии на утро 10 июня перешли два пожара в Катангском и Качугском районах. Там распространение огня остановлено на площади 165 га, покрытых лесом, и 404 га редколесья. В зоне космического мониторинга на труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находится один пожар в Катангском районе. Его площадь восемь га, покрытых лесом, и 57 га заболоченной местности. Решение о прекращении тушения этого пожара принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».
«Для тушения лесных пожаров 9 июня было задействовано 40 человек. Авиационный мониторинг осуществляли четыре самолета и два беспилотных летательных аппарата, общий налет которых составил 14 часов 45 минут», — отметили в
В пятницу, 9 июня, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 14 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 494 граждан на общую сумму 1,6 млн рублей, возбуждено 277 административных расследований.
По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня чрезвычайный пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Нижнеудинском и Жигаловском районах. Четвертый класс — в Катангском, Киренском, Заларинском, Тайшетском,
Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.