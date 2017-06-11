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13:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пропавшую глухонемую пенсионерку больше недели ищут на Южном Урале

Женщина ушла из дома в Копейске.

Родственники и волонтёры больше недели разыскивают глухонемую пенсионерку из Копейска, сообщают в поисковом отряде «Легион-Спас».

69-летняя женщина ушла из дома по улице Братьев Гожиевых в начале июня, и с этого времени родные ничего не знают о ней. Приметы пропавшей: рост около 165 см, телосложение худощавое, волосы окрашены в цвет баклажан. Пенсионерка была одета в сиреневую куртку и чёрные брюки, ушла без головного убора.

Напомним, ранее в Челябинске разыскивали пожилую женщину, которая ушла из больницы и не вернулась домой.

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