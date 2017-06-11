Пропавшую глухонемую пенсионерку больше недели ищут на Южном Урале

Родственники и волонтёры больше недели разыскивают глухонемую пенсионерку из Копейска, сообщают в поисковом отряде «Легион-Спас».

69-летняя женщина ушла из дома по улице Братьев Гожиевых в начале июня, и с этого времени родные ничего не знают о ней. Приметы пропавшей: рост около 165 см, телосложение худощавое, волосы окрашены в цвет баклажан. Пенсионерка была одета в сиреневую куртку и чёрные брюки, ушла без головного убора.