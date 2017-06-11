Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Это норма: пять мифов о сексе
Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню обезопасив себя
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ: ВСУ в бое с ЛНР потеряли больше человек, чем ополченцы
Киев собрался в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Шестидневная война
10:56 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В центре Волгограда на автомашины рухнуло дерево

В Волгограде в Центральном районе во дворе дома по улице Мира, 13 в ночь на 11 июня упавшим деревом накрыло два автомобиля, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.

По словам свидетелей, от падения части дерева пострадали две иномарки — Opel Astra и Subaru. У автомобиля Subaru оторвало бампер, Opel отделался несколькими вмятинами. На первый взгляд, дерево выглядело крепким и здоровым.

Намокший от непрекращающихся дождей ствол не выдержал и частично рухнул на машины, сделав неприятный сюрприз перед праздником хозяевам авто.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь