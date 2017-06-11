В центре Волгограда на автомашины рухнуло дерево
В Волгограде в Центральном районе во дворе дома по улице Мира, 13 в ночь на 11 июня упавшим деревом накрыло два автомобиля, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
В Волгограде в Центральном районе во дворе дома по улице Мира, 13 в ночь на 11 июня упавшим деревом накрыло два автомобиля, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
По словам свидетелей, от падения части дерева пострадали две иномарки — Opel Astra и Subaru. У автомобиля Subaru оторвало бампер, Opel отделался несколькими вмятинами. На первый взгляд, дерево выглядело крепким и здоровым.
Намокший от непрекращающихся дождей ствол не выдержал и частично рухнул на машины, сделав неприятный сюрприз перед праздником хозяевам авто.