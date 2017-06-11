В центре Волгограда на автомашины рухнуло дерево

По словам свидетелей, от падения части дерева пострадали две иномарки — Opel Astra и Subaru. У автомобиля Subaru оторвало бампер, Opel отделался несколькими вмятинами. На первый взгляд, дерево выглядело крепким и здоровым.

Намокший от непрекращающихся дождей ствол не выдержал и частично рухнул на машины, сделав неприятный сюрприз перед праздником хозяевам авто.