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09:34 (мск), источник: Nur.kz

В массовом ДТП в Алматы столкнулись 2 автобуса и 4 автомобиля

Два автобуса городского маршрута и четыре легковых автомобиля столкнулись в Алматы, пострадали четыре человека, сообщает корреспондент Sputnuk Казахстан с места происшествия.

Источник: Nur.kz

Авария произошла по улице Алтынсарина — между улицами Куанышбаева и Улугбека.

Как рассказали очевидцы, у автобуса № 124, вероятно, отказали тормоза. Он на полном ходу влетел в BMW, который откинуло на автобус № 63.

В свою очередь автобус снес четыре припаркованные автомобиля. Пострадали три человека, находившиеся в BMW — это водитель и два пассажира.

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