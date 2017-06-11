В массовом ДТП в Алматы столкнулись 2 автобуса и 4 автомобиля

Авария произошла по улице Алтынсарина — между улицами Куанышбаева и Улугбека.

Как рассказали очевидцы, у автобуса № 124, вероятно, отказали тормоза. Он на полном ходу влетел в BMW, который откинуло на автобус № 63.

В свою очередь автобус снес четыре припаркованные автомобиля. Пострадали три человека, находившиеся в BMW — это водитель и два пассажира.