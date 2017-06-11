В массовом ДТП в Алматы столкнулись 2 автобуса и 4 автомобиля
Два автобуса городского маршрута и четыре легковых автомобиля столкнулись в Алматы, пострадали четыре человека, сообщает корреспондент Sputnuk Казахстан с места происшествия.
Два автобуса городского маршрута и четыре легковых автомобиля столкнулись в Алматы, пострадали четыре человека, сообщает корреспондент Sputnuk Казахстан с места происшествия.
Авария произошла по улице Алтынсарина — между улицами Куанышбаева и Улугбека.
Как рассказали очевидцы, у автобуса № 124, вероятно, отказали тормоза. Он на полном ходу влетел в BMW, который откинуло на автобус № 63.
В свою очередь автобус снес четыре припаркованные автомобиля. Пострадали три человека, находившиеся в BMW — это водитель и два пассажира.