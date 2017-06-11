В Приморье дети снова вспомнили самую опасную игру
Родителей просят обратить внимание.
Родителей просят обратить внимание.
В Приморье дети нашли себе новое опасное развлечение, сообщает корреспондент РИА VladNews.
В распоряжении редакции оказались кадры, описание которым дал очевидец случившегося. На фото — маленькие дети из города Фокино. Все бы ничего, но внимание очевидца привлекло то, чем занимались ребята. Некогда забытая игра вновь вернулась в детские дворы, набирая обороты. Прижимая
«Собачий кайф» — так называлась в свое время эта игра. Такое название она получила