Двое подростков погибли в ДТП под Красноярском

Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля Honda не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате водитель и один пассажир погибли на месте, трое пассажиров госпитализированы. По предварительным данным, всем участникам аварии по 17 лет.

Подростки имели признаки алкогольного опьянения и ехали, не пристегнувшись ремнями безопасности, сообщили в ГИБДД.

Дорожные полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.