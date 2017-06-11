ДТП с грузовиком «Русского холода» произошло в Новосибирской области

На автодороге «Черепаново-Майский» произошло столкновение двух автомобилей: «Нивы» и грузовика Hyundai, сообщили VN.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По предварительным данным «Нива» врезалась в грузовик, на котором написан логотип компании, производящей мороженое, «Русский холод».

В результате аварии от полученных травм на месте погиб один из пассажиров автомобиля «Нива». Водитель и еще один пассажир «Нивы» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Нивы» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

Напомним, авария со смертельным исходом случилась в Новосибирской области — лоб в лоб столкнулись внедорожники Lexus LX570 и Chevrolet TrailBlazer произошла 5 июня. Тогда на Ордынском шоссе водитель японской машины двигался в сторону Новосибирска и в районе полигона Шилова на 57-м километре выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в TrailBlazer.

От удара оба тяжелых автомобиля вылетели в кювет и получили серьезные повреждения. В итоге водитель Lexus скончался, а четверо пассажиров Chevrolet получили травмы.