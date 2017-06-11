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13:40 (мск), источник: VN.ru

ДТП с грузовиком «Русского холода» произошло в Новосибирской области

ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге «Черепаново-Майский» в Новосибирской области. В лобовом столкновении сошлись внедорожник «Нива» и грузовик Hyundai, на котором написан логотип компании «Русский холод». По предварительным данным погиб пассажир «Нивы».

На автодороге «Черепаново-Майский» произошло столкновение двух автомобилей: «Нивы» и грузовика Hyundai, сообщили VN.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По предварительным данным «Нива» врезалась в грузовик, на котором написан логотип компании, производящей мороженое, «Русский холод».

В результате аварии от полученных травм на месте погиб один из пассажиров автомобиля «Нива». Водитель и еще один пассажир «Нивы» с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Нивы» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

Напомним, авария со смертельным исходом случилась в Новосибирской области — лоб в лоб столкнулись внедорожники Lexus LX570 и Chevrolet TrailBlazer произошла 5 июня. Тогда на Ордынском шоссе водитель японской машины двигался в сторону Новосибирска и в районе полигона Шилова на 57-м километре выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в TrailBlazer.

От удара оба тяжелых автомобиля вылетели в кювет и получили серьезные повреждения. В итоге водитель Lexus скончался, а четверо пассажиров Chevrolet получили травмы.

Управлявший TrailBlazer мужчина рассказал, что безуспешно пытался уйти от столкновения, практически выехав на обочину. Как предположили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по региону, водителю Lexus могло стать плохо за рулем, либо он уснул.

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