В Воронежской области дотла сгорели дачный дом и два сарая

В воскресенье, 11 июня 2017 года, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре на Черкасском затоне в Борисоглебске. Звонок от очевидцев пришел в 00:23. Сразу же на место возгорания выехали несколько отделений пожарных. Им удалось ликвидировать пожар в 02:00 ночи.

«Огонь уничтожил дачный дом площадью 35 квадратных метров и два сарая», — рассказали в МЧС.

Несмотря на сильное возгорание, обошлось без пострадавших. Теперь предстоит установить причину ЧП.