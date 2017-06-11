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16:26 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области дотла сгорели дачный дом и два сарая

Пострадавших на пожаре не было.

В воскресенье, 11 июня 2017 года, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре на Черкасском затоне в Борисоглебске. Звонок от очевидцев пришел в 00:23. Сразу же на место возгорания выехали несколько отделений пожарных. Им удалось ликвидировать пожар в 02:00 ночи.

«Огонь уничтожил дачный дом площадью 35 квадратных метров и два сарая», — рассказали в МЧС.

Несмотря на сильное возгорание, обошлось без пострадавших. Теперь предстоит установить причину ЧП.

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