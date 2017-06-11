СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ в Ракке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Абу Бакр аль-Багдади — лидер запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» — ликвидирован в результате авианалета на Ракку, сообщила британская Daily Mail со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

В то же время, отмечает издание, сообщения об уничтожении террориста появлялись неоднократно. Пока подтверждений последней информации не поступало, в том числе и со стороны ИГ.

Ранее разведывательные структуры сообщали, что лидер боевиков находился в Ираке, городе Мосуле, однако смог покинуть его после начала наступления на него иракской армии. Сообщалось также, что террорист был арестован при попытке прорваться из осажденного Мосула к сирийской границе и находится под стражей. Однако эту информацию опровергли в Пентагоне.