В ДТП в Славянском районе погибли два человека

Авария произошла около 14 часов 10 июня на объездной дороге станицы Анастасиевской. По предварительным данным, Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.

В результате ДТП один пассажир Ford скончался на месте, еще двое пострадали; водитель иномарки скончался позже в больнице.

Кроме того, пострадали три человека в Toyota, двое из них — несовершеннолетние, передает РИА Новости.