В ДТП в Славянском районе погибли два человека
При столкновении двух легковых автомобилей в Славянском районе Краснодарского края погибли два человека.
При столкновении двух легковых автомобилей в Славянском районе Краснодарского края погибли два человека.
Авария произошла около 14 часов 10 июня на объездной дороге станицы Анастасиевской. По предварительным данным, Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.
В результате ДТП один пассажир Ford скончался на месте, еще двое пострадали; водитель иномарки скончался позже в больнице.
Кроме того, пострадали три человека в Toyota, двое из них — несовершеннолетние, передает РИА Новости.