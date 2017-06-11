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10:49 (мск), источник: ЮГА.ру

В ДТП в Славянском районе погибли два человека

При столкновении двух легковых автомобилей в Славянском районе Краснодарского края погибли два человека.

Авария произошла около 14 часов 10 июня на объездной дороге станицы Анастасиевской. По предварительным данным, Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.

В результате ДТП один пассажир Ford скончался на месте, еще двое пострадали; водитель иномарки скончался позже в больнице.

Кроме того, пострадали три человека в Toyota, двое из них — несовершеннолетние, передает РИА Новости.

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