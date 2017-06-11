Пожар на территории городского бора в Челябинске попал на видео

Пожар рядом с Каменным карьером на территории городского бора в Челябинске попал на видеозапись, которой очевидец поделился в социальной сети.

Возгорание деревянных построек произошло вечером 10 июня. На место прибыли несколько пожарных автомобилей. По предварительной информации, жертв удалось избежать.