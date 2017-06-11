Пожар на территории городского бора в Челябинске попал на видео
Вспыхнули строения рядом с Каменным карьером.
Вспыхнули строения рядом с Каменным карьером.
Пожар рядом с Каменным карьером на территории городского бора в Челябинске попал на видеозапись, которой очевидец поделился в социальной сети.
Возгорание деревянных построек произошло вечером 10 июня. На место прибыли несколько пожарных автомобилей. По предварительной информации, жертв удалось избежать.
Напомним, 9 июня пожарные в Сосновском районе около трёх часов тушили возгорание на крыше дома, в который, по словам очевидцев, ударила молния.