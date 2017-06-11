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17:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Жилой дом сгорел в Городецком районе Нижегородской области утром 11 июня

Жилой дом сгорел в Городецком районе Нижегородской области утром 11 июня. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение о загорании личного жилого дома в д. Щекино поступило в 04:25. В результате пожара сгорел дом на площади 72 кв метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались девять человек, четыре единицы техники.

В этот же день, в 03.45 загорелся жилой дом в р.п. Гидроторф Балахнинского района. В результате пожара сгорела кровля дома, обгорела внутренняя отделка на площади 36 кв. м. Есть пострадавшие. Для ликвидации последствий пожара привлекались 16 человек, четыре единицы техники.

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