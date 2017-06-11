На Урале возбудили уголовное дело после пропажи ребенка в лесу

Мальчик быстро утомился и захотел вернуться к маме. Папа отпустил сына одного, посчитав, что 100 метров — расстояние небольшое. С тех пор мальчика никто не видел.

Когда родители поняли, что ребенок пропал, они в течение часа пытались найти его самостоятельно. В частности, им удалось узнать от рыбаков, что мальчик подходил к чужой палатке, приняв ее за свою, но когда понял, что ошибся, ушел обратно в лес. После чего родители обратились за помощью в правоохранительные органы.