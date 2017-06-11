На Урале возбудили уголовное дело после пропажи ребенка в лесу
Накануне ребенок приехал вместе с родителями отдохнуть. Семья разбила палатку, переночевала, а утром отец с сыном отправились за дровами.
Накануне ребенок приехал вместе с родителями отдохнуть. Семья разбила палатку, переночевала, а утром отец с сыном отправились за дровами.
Мальчик быстро утомился и захотел вернуться к маме. Папа отпустил сына одного, посчитав, что 100 метров — расстояние небольшое. С тех пор мальчика никто не видел.
Когда родители поняли, что ребенок пропал, они в течение часа пытались найти его самостоятельно. В частности, им удалось узнать от рыбаков, что мальчик подходил к чужой палатке, приняв ее за свою, но когда понял, что ошибся, ушел обратно в лес. После чего родители обратились за помощью в правоохранительные органы.
— Поисковые мероприятия, продолжавшиеся всю ночь, к сожалению, пока не увенчались успехом, хотя при патрулировании акватории Рефтинского водохранилища и лесопарковой зоны обнаружены следы детской обуви, похожие на следы сапог пропавшего малыша. Сейчас по ним работают четыре
— В район поиска направлены дополнительные силы, 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы. Следы, похожие на следы ребенка, обрываются у небольшого болота примерно в шести километрах от места пропажи. Сейчас туда переброшены водолазы для обследования местности. За вчерашний день всеми участниками поисковой операции пройдено 25 квадратных километров, водолазы проверили 1200 квадратных метров прибрежной зоны, — добавили в Управлении МЧС по Свердловской области.
Чтобы снять подозрения с родителей ребенка, сыщики проверили их показания на полиграфе. Устройство показало, что мать и отец не причастны к исчезновению. Мама мальчика, по данным полиции, работает младшим воспитателем в детском саду. Отец имеет несколько судимостей, трудится на местной птицефабрике. Поисковые мероприятия находятся на личном контроле руководства ГУВД России по Свердловской области. Несмотря на то, что достоверных данных о гибели мальчика нет, СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— С учетом малолетнего возраста пропавшего, его длительного отсутствия, а также погодных факторов не исключена вероятность трагического исхода. В рамках возбужденного уголовного дела у следователей имеется возможность провести более широкий спектр действий, направленных на самое тщательное выяснение обстоятельств случившегося. Кроме того, возбуждение уголовного дела обусловлено необходимостью активизации поисковых мероприятий, — прокомментировали в СКР по Свердловской области. — Уже проведен осмотр места пропажи, проведен места жительства ребенка в поселке Рефтинский, опрошены его родители, другие родственники, соседи, сотрудники детсада, который он посещает, а также ряд граждан, находившихся на берегу водохранилища в момент исчезновения ребенка. Пока не удалось установить рыбаков, к которым выходил из леса мальчик, приняв их палатку за свою. По предварительной информации, рыбаков было пятеро, прибыли они на двух автомашинах марки Toyota и стояли с палатками на противоположном берегу от детского лагеря «Искорка».
Если у вас имеются сведения о местонахождении мальчика или рыбаках, которые видели его последними, сообщайте по телефону дежурной службы следственного управления: