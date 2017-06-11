В Новосибирске нетрезвые мужчины подрались на ножах

В Новосибирске два пьяных гражданина устроили поножовщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вчера, 10 июня с утра в полицию позвонили и рассказали, что в местную клиническую больницу № на скорой помощи привезли двух мужчин из квартиры на улице Танковой. 36 и 58-летние мужчины оба были ранены ножами в грудь. Сотрудники полиции принялись разбираться в ситуации и установили, что в субботу утром двое пострадавших пили вместе алкоголь и во время праздника поссорились. Тогда они нанесли друг другу ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.