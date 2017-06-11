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13:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии ограбили дом культуры

УФА, 11 июн 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Зианчуринском районе Башкортостана злоумышленники ограбили дом культуры.

Пятничным вечером трое подвыпивших молодых жителей села Новопетровское вынесли два ноутбука, три принтера, фотоаппарат и монитор. Украденную бытовую технику сначала отнесли к одному из них домой, а затем вывезли в заброшенный домик за населенным пунктом.

Глава сельского поселения и директор СДК обратились в полицию. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники вышли на след злоумышленников и доставили их в отдел полиции.

Похищенное было найдено и изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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