В Башкирии ограбили дом культуры

Пятничным вечером трое подвыпивших молодых жителей села Новопетровское вынесли два ноутбука, три принтера, фотоаппарат и монитор. Украденную бытовую технику сначала отнесли к одному из них домой, а затем вывезли в заброшенный домик за населенным пунктом.

Глава сельского поселения и директор СДК обратились в полицию. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники вышли на след злоумышленников и доставили их в отдел полиции.