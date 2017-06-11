В Башкирии ограбили дом культуры
УФА, 11 июн 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Зианчуринском районе Башкортостана злоумышленники ограбили дом культуры.
УФА, 11 июн 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Зианчуринском районе Башкортостана злоумышленники ограбили дом культуры.
Пятничным вечером трое подвыпивших молодых жителей села Новопетровское вынесли два ноутбука, три принтера, фотоаппарат и монитор. Украденную бытовую технику сначала отнесли к одному из них домой, а затем вывезли в заброшенный домик за населенным пунктом.
Глава сельского поселения и директор СДК обратились в полицию. На место происшествия приехала
Похищенное было найдено и изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает