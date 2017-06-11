Пьяный водитель на скорости врезался в торговый павильон в Волгограде

В 03:45 10 июня 40-летний водитель сел за руль своего автомобиля «Рено Логан» в состоянии алкогольного опьянения. По улице Советской водитель направлялся в сторону улицы Комсомольской. Он серьезно разогнался и напротив дома № 17 по улице Советской врезался в торговый павильон.

В результате аварии водитель автомашины с травмами был доставлен в больницу.