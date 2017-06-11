В селе под Воронежем столкнулись «ВАЗ» и Renault: оба водителя погибли
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
В субботу, 10 июня, вечером по селу Криуша Панинского района ехал 45-летний местный житель на «ВАЗ-21051». По данным МВД, около 16:00 водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. За рулем иномарки был 35-летний житель Воронежа. Авария была очень сильной. На место вызвали спасателей, полицию и медиков.
«В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в
Сейчас стражи порядка устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.