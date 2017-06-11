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16:24 (мск), источник: Новости Воронежа

В селе под Воронежем столкнулись «ВАЗ» и Renault: оба водителя погибли

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

В субботу, 10 июня, вечером по селу Криуша Панинского района ехал 45-летний местный житель на «ВАЗ-21051». По данным МВД, около 16:00 водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. За рулем иномарки был 35-летний житель Воронежа. Авария была очень сильной. На место вызвали спасателей, полицию и медиков.

«В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас стражи порядка устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

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