В селе под Воронежем столкнулись «ВАЗ» и Renault: оба водителя погибли

В субботу, 10 июня, вечером по селу Криуша Панинского района ехал 45-летний местный житель на «ВАЗ-21051». По данным МВД, около 16:00 водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. За рулем иномарки был 35-летний житель Воронежа. Авария была очень сильной. На место вызвали спасателей, полицию и медиков.

«В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас стражи порядка устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.