Житель Пинска убил сторожа и похитил сейф с крупной суммой денег

Установлено, что на территории одного из частных предприятий Пинска найден труп 26-летнего сторожа со следами насильственной смерти. Из помещения офиса неизвестный похитил металлический сейф, в котором находилась крупная сумма денег.

Сотрудники уголовного розыска Брестчины установили и задержали по горячим следам ранее судимого 39-летнего жителя Пинска.

«В ходе обыска у задержанного была обнаружена часть похищенных денег и металлический сейф», — отметили в УВД.

По данному факту Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовные дела по п.12 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь и по ч.3 ст. 207 УК Республики Беларусь. Назначен ряд экспертиз, задержанного поместили в изолятор временного содержания.