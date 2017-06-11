Топ-менеджеру «Роснано» предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Управляющему директору по инвестиционной деятельности корпорации «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое нанесло ущерб корпорации в более чем 700 млн рублей.

Накануне официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании в Москве Горькова в рамках дела о злоупотреблении полномочиями. Она уточнила, что задержание произошло после покупки им билета для вылета за рубеж.

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 годы «вопреки установленному порядку и интересам АО “Роснано” и его единственного акционера — государства, размещал на постоянной основе денежные средства Общества в ООО КБ “Смоленский банк” в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка».

«В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО “Роснано” лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей», — сообщила представитель СКР.