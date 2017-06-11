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12:18 (мск), источник: Интерфакс

Топ-менеджеру «Роснано» предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, он нанес ущерб корпорации более чем 700 млн рублей.

Источник: Reuters

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Управляющему директору по инвестиционной деятельности корпорации «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое нанесло ущерб корпорации в более чем 700 млн рублей.

«Горьков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса (“Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия”)», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Горьков доставлен в суд, добавила она.

Согласно законодательству, максимальным наказанием за данное преступление является лишение свободы на десять лет.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Горькова.

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Накануне официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании в Москве Горькова в рамках дела о злоупотреблении полномочиями. Она уточнила, что задержание произошло после покупки им билета для вылета за рубеж.

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 годы «вопреки установленному порядку и интересам АО “Роснано” и его единственного акционера — государства, размещал на постоянной основе денежные средства Общества в ООО КБ “Смоленский банк” в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка».

«В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО “Роснано” лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей», — сообщила представитель СКР.

Комментарии
1
Роман. Загривач.
АБ фас статью.
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