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21:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Следком о столкновении судов в Керчи: судоводитель катера был пьян

В страшной аварии погибли две женщины.

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения прогулочной яхты и катера в Керчи, в котором погибли два человека и восемь пострадали. Страшная авария, напомним, произошла вечером 10 июня у городской набережной.

— Установлено, что при подходе маломерного судна «Солярис» к набережной города Керчи произошло столкновение с промысловым катером «Стелс — 007». В результате столкновения на судне «Солярис» две женщины скончались от полученных травм, на катере «Стелс-007» пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, они доставлены в больницу, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что судоводитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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