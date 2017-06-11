Следком о столкновении судов в Керчи: судоводитель катера был пьян
В страшной аварии погибли две женщины.
В страшной аварии погибли две женщины.
Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения прогулочной яхты и катера в Керчи, в котором погибли два человека и восемь пострадали. Страшная авария, напомним, произошла вечером 10 июня у городской набережной.
— Установлено, что при подходе маломерного судна «Солярис» к набережной города Керчи произошло столкновение с промысловым катером «Стелс — 007». В результате столкновения на судне «Солярис» две женщины скончались от полученных травм, на катере «Стелс-007» пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, они доставлены в больницу, — рассказали в
Результаты медицинского освидетельствования показали, что судоводитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.