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19:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Татарстане в ДТП пострадали три человека, один погиб

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Чистопольском районе «ВАЗ 2107» столкнулся с «КАМАЗом», три человека пострадали и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация об аварии на 146-м километре трассы Казань — Оренбург поступила минувшей ночью на единый номер вызова экстренных служб 112.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 46 отключили аккумуляторы столкнувшихся авто и с помощью специального гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавших.

В результате аварии пассажирки «Жигулей» 23 и 20 лет, а также 23-летний водитель были госпитализированы. Еще один пассажир отечественной легковушки скончался.

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