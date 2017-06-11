Фото: В Татарстане в ДТП пострадали три человека, один погиб
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Чистопольском районе «ВАЗ 2107» столкнулся с «КАМАЗом», три человека пострадали и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Чистопольском районе «ВАЗ 2107» столкнулся с «КАМАЗом», три человека пострадали и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация об аварии на 146-м километре трассы Казань — Оренбург поступила минувшей ночью на единый номер вызова экстренных служб 112.
Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 46 отключили аккумуляторы столкнувшихся авто и с помощью специального гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавших.
В результате аварии пассажирки «Жигулей» 23 и 20 лет, а также 23-летний водитель были госпитализированы. Еще один пассажир отечественной легковушки скончался.