Фото: В Татарстане в ДТП пострадали три человека, один погиб

Информация об аварии на 146-м километре трассы Казань — Оренбург поступила минувшей ночью на единый номер вызова экстренных служб 112.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 46 отключили аккумуляторы столкнувшихся авто и с помощью специального гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавших.

В результате аварии пассажирки «Жигулей» 23 и 20 лет, а также 23-летний водитель были госпитализированы. Еще один пассажир отечественной легковушки скончался.