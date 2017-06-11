Следователи назвали причины аварии с яхтой и катером в Черном море

Следственный комитет начал расследовать уголовное дело после столкновения прогулочной яхты с катером в Черном море у берегов Крыма, в результате которого погибли два человека, еще восемь получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства на своем официальном сайте.
Дело заведено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, инцидент произошел накануне, 10 июня, при подходе к набережной Керчи маломерного судна (яхты) «Солярис» и катера «Стелс-007», по данным «Интерфакса», в 200−300 метрах от берега. Суда, при этом, не затонули, они находились на плаву.
Две женщины, находившиеся на яхте, скончались, еще восемь пассажиров обоих суден получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Экспертиза показала, что судоводитель катера во время управления находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан, правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.