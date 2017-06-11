Следователи назвали причины аварии с яхтой и катером в Черном море

Следственный комитет начал расследовать уголовное дело после столкновения прогулочной яхты с катером в Черном море у берегов Крыма, в результате которого погибли два человека, еще восемь получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства на своем официальном сайте.

Дело заведено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, инцидент произошел накануне, 10 июня, при подходе к набережной Керчи маломерного судна (яхты) «Солярис» и катера «Стелс-007», по данным «Интерфакса», в 200−300 метрах от берега. Суда, при этом, не затонули, они находились на плаву.