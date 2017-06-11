Следствие начало розыск брата топ-менеджера «Роснано» Горькова

«В материалах дела также представлен рапорт участкового, согласно которому установить местонахождение Горькова Евгения Владимировича не представляется возможным, так как он не проживает по месту регистрации», — говорится в материалах дела, оглашённых судьей Еленой Ленской на заседании Басманного суда Москвы, где в воскресенье рассматривается ходатайство об аресте Горькова.

Данный материал вызвал у фигуранта недоумение.

«По этому адресу он (брат) не прописан и не проживает, по-моему, уже лет пять. Официальная у него прописка в другом месте. И у меня тоже», — сказал Горьков.

Евгений Горьков является братом Андрея Горькова. Вопросы следствия вызывает выделение банком «Смоленский» недвижимости Евгению на сумму 400 млн рублей перед лишением кредитной организации лицензии.