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14:19 (мск), источник: Интерфакс

Следствие начало розыск брата топ-менеджера «Роснано» Горькова

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Следствие устанавливает местонахождение брата управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова Евгения, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

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«В материалах дела также представлен рапорт участкового, согласно которому установить местонахождение Горькова Евгения Владимировича не представляется возможным, так как он не проживает по месту регистрации», — говорится в материалах дела, оглашённых судьей Еленой Ленской на заседании Басманного суда Москвы, где в воскресенье рассматривается ходатайство об аресте Горькова.

Данный материал вызвал у фигуранта недоумение.

«По этому адресу он (брат) не прописан и не проживает, по-моему, уже лет пять. Официальная у него прописка в другом месте. И у меня тоже», — сказал Горьков.

Евгений Горьков является братом Андрея Горькова. Вопросы следствия вызывает выделение банком «Смоленский» недвижимости Евгению на сумму 400 млн рублей перед лишением кредитной организации лицензии.

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