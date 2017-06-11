Суд арестовал топ-менеджера «Роснано» до 9 августа

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы отправил под арест почти на два месяца управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, причинившем ущерб корпорации на более чем 700 млн рублей.

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. (.. .) Избрать в отношении обвиняемого Горькова меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 дней, то есть до 9 августа 2017 года», — огласила свое решение судья Елена Ленская в воскресенье.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты Горькова, которая просила отказать следствию и избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, в частности, под домашний арест.