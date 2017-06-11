Джип въехал в кафе в Абае, где отмечали детский праздник
В Абае нетрезвый водитель сбил шестилетнего ребенка и врезался в дверь ресторана, передает «Новый Вестник».
В Абае нетрезвый водитель сбил шестилетнего ребенка и врезался в дверь ресторана, передает «Новый Вестник».
Вчера вечером около ресторана в Абае произошла трагедия. Водитель наехал на шестилетнюю девочку и врезался в двери ресторана. Очевидцы произошедшего сообщают, что в кафе было много детей. Был детский праздник, отмечали день рождения.
Также по словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Эту информацию в департаменте внутренних дел не подтверждают, но и не опровергают.
«По предварительным данным, водитель не справился с управлением, совершил наезд на ребенка 2011 года рождения, после чего врезался во входную дверь кафе», — сообщил Бакытжан Кудияров.
В управлении здравоохранения сообщили, что девочку доставили в Областной медицинский центр. У нее диагностировали закрытую
Полицейские проводят расследование по статье 345 части 1-ой.