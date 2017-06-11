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15:10 (мск), источник: Newtimes.kz

Джип въехал в кафе в Абае, где отмечали детский праздник

В Абае нетрезвый водитель сбил шестилетнего ребенка и врезался в дверь ресторана, передает «Новый Вестник».

Вчера вечером около ресторана в Абае произошла трагедия. Водитель наехал на шестилетнюю девочку и врезался в двери ресторана. Очевидцы произошедшего сообщают, что в кафе было много детей. Был детский праздник, отмечали день рождения.

Также по словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Эту информацию в департаменте внутренних дел не подтверждают, но и не опровергают. Пресс-секретарь ДВД области Бакытжан Кудияров сообщил, что у водителя взяли на анализ кровь.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением, совершил наезд на ребенка 2011 года рождения, после чего врезался во входную дверь кафе», — сообщил Бакытжан Кудияров.

В управлении здравоохранения сообщили, что девочку доставили в Областной медицинский центр. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Известно, что ребенок пришел в себя и находится в палате.

Полицейские проводят расследование по статье 345 части 1-ой.

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